REInvest schließt Restrukturierung des Budapester „Park Atrium“ ab

Der Luxemburger Real Estate Investment Partner REInvest Asset Management S.A. hat die Restrukturierung und umfassende Renovierung des Bürogebäudes „Park Atrium“ in Budapest abgeschlossen. Das Objekt gehört seit 2016 zum Portfolio des paneuropäisch investierenden Immobilienfonds DEREIF SICAV-FIS. Hauptinvestor des in Luxemburg aufgelegten Spezialfonds ist eine große deutsche Versicherungsgesellschaft.

