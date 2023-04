REInvest legt Mezzanine-Fonds auf

Der Luxemburger Real Estate Investment Partner REInvest Asset Management S.A. hat im Dezember 2022 einen Mezzanine-Fonds für die Finanzierung von Immobilien aufgelegt. Der Fonds vergibt eigenkapitalersetzende Darlehen von bis zu 15 Millionen Euro je Objekt.

.

In den letzten Jahren hat REInvest bereits Finanzierungen im Volumen von über einer Milliarde Euro verhandelt, abgeschlossen und verwaltet. Aus diesem Grund wurde die strategische Entscheidung zum Ausbau des Geschäftszweiges mit einem designierten Fonds für Kreditvergaben getroffen. „Damit sichern wir uns mehr Kontrolle über die Finanzierung und können flexibler agieren. Zudem verschaffen wir uns gleichzeitig Wettbewerbsvorteile bei der Sicherung von Pipelines sowie eine Erhöhung der Transaktionssicherheit“, erklärt Hans Stuckart, geschäftsführender Vorstand von REInvest.



Aufgelegt wurde der Fonds nach Luxemburger Recht. Bei dem Anlageprodukt handelt es sich um einen Individualfonds für einen großen deutschen institutionellen Investor. Investieren wird der Fonds in Bestandsimmobilien, Revitalisierungen und Projektentwicklungen. Dabei stehen Gesundheitsimmobilien, Infrastruktur- und Büroobjekte sowie Logistikimmobilien im Vordergrund. Geografisch liegt der Schwerpunkt auf Metropolregionen in Deutschland. Die Zielverzinsung wird risikoadjustiert auf Marktniveau für entsprechende Vorhaben liegen. Ein stetiger Kapitalabruf ist durch eine umfangreiche Investitionspipeline gegeben.



„Aufgrund der erhöhten regulatorischen Anforderungen für klassische Finanzinstitute und steigendem Bedarf an planbaren Anlageformen für zahlreiche institutionelle Investoren, haben wir uns entschlossen mit unserem Mezzanine-Fonds für Immobilien unsere Geschäftsfelder zu ergänzen“, so Martin Nolting, Head of Business Development.



Die Laufzeit des Fonds ist für zehn Jahre angedacht. Aufgelegt wurde der Fonds als Segregated Account durch REInvest Asset Management, die diesen Fonds auch verwaltet. Zu den Aufgaben von REInvest gehören unter anderem das Monitoring, die laufende Risikobewertung, die Steuerung der Finanzierungsmaßnahmen sowie eine aktive Liquiditätssteuerung.



„Die Vorteile des Fonds sind vergleichbar hohe Renditen bei stabilen und planbaren Cashflows. Dabei sind die Risiken durch unser aktives operatives Projektmanagement, die strategische Fondssteuerung unter Berücksichtigung relevanter Marktveränderungen und das Liquiditäts-Monitoring gut beherrschbar. Hinzu kommt die breite Diversifizierung über verschiedene Nutzungsarten und unsere langjährige Erfolgsbilanz gerade im Bereich Bestandsimmobilien, Revitalisierungen und Projektentwicklungen. Der gute Start des Fonds hat uns bewogen, die Auflage weiterer alternativer Finanzierungsfonds für Immobilien in 2023 sehr konkret zu prüfen“, erläutert Florence Fricke-Radoux, Chief Fund Management Officer Int. bei REInvest.