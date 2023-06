REInvest erwirbt Reclam-Carrée und Städtisches Kaufhaus in Leipzig

REInvest Asset Management S.A. erwirbt mit dem Reclam-Carrée und dem Städtischen Kaufhaus in Leipzig zwei geschichtsträchtige Immobilien der sächsischen Metropole. Erworben wurden die beiden historischen Objekte in Toplage für eine große deutsche Versicherungsgesellschaft. Verkäuferin ist eine Objektgesellschaft, die zu einem Family Office mit Sitz in der Schweiz gehört.

