REInvest Asset Management S.A. erwirbt den ersten Bauteil der Quartiersentwicklung Seven Gardens in Wiesbaden von der OFB Projektentwicklung GmbH. Bei der angekauften Immobilie handelt es sich um das für rund 30 Jahre an Behörden des Landes Hessen vermietete „Oak House“.

Fotos: OFB



[…]