Reinoud Plantenga leitet Benelux-Gesellschaft von Warburg-HIH Invest

Reinoud J. Plantenga (MRICS) wechselt zu Jahresbeginn zur Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest). Der 45jährige Immobilienexperte wird dort Geschäftsführer der 100-prozentigen Tochtergesellschaft für Investitionen in den Benelux-Staaten.

Plantenga verfügt über 17 Jahre Immobilienerfahrung insbesondere in den Bereichen Gewerbe-Transaktionen, Asset Management und Beratung und war in beratenden und leitenden Funktionen für Bilfinger (heute Apleona), Colliers, Cushman & Wakefield und Triuva (früher IVG) tätig. Bei der Triuva Kapitalanlagegesellschaft verantwortete Plantenga als Direktor Investment Management Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Mrd. Euro sowie ein Portfolio aus 43 Objekten mit einem Volumen von 750 Mio. Euro (Assets under Management).



Die Gründung der Warburg-HIH Invest Real Estate Benelux B.V. und die für Mitte Januar 2018 geplante Eröffnung eines Büros in Amsterdam unterstreichen die Fortsetzung der pan-europäische Investitionsstrategie der Warburg-HIH Invest.