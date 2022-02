Ein Reifenhändler aus Witten eröffnet in Halver einen neuen Standort. Auf rd. 1.957 m² Gesamtnutzfläche in der Vömmelbach 14 werden in Zukunft auch Wohnmobilstellplätze vorhanden sein. Engel & Völkers Commercial Lüdenscheid war beratend und vermittelnd tätig.

