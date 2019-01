Reichert vermittelt in Top-Lage in Duisburg und Lippstadt

Die Reichert Immobilien Investment GmbH hat zwei neue Transaktionen in den Innenstädten von Duisburg und Lippstadt gemeldet. In Duisburg wurde ein Geschäftshaus in 1a-Lage mit einer einer Gesamtmietfläche von rund 474 m² verkauft. In Lippstadt fand zudem ein Geschäftshaus mit rund 1.100 m² Gesamtmietfläche in der Langen Straße ebenfalls einen neuen Besitzer.

Privatinvestor kauft WMF-Niederlassung in Duisburg

Ein Privatinvestor aus Nordrhein-Westfalen hat sich ein Geschäftshaus in 1a-Lage an der Kuhstraße 23-25 in der Duisburger Innenstadt gesichert. Das Geschäftshaus in bester Duisburger Innenstadtlage steht auf einem rund 334 m² großen Grundstück und beherbergt den bekannten Haushalts- und Gastronomiewarenhersteller WMF auf einer Gesamtmietfläche von rund 474 m², von denen rund 247 m² als Verkaufsfläche genutzt werden.



Insgesamt verfügt die Immobilie über eine Mietfläche von rund 1.100 m², die sich über die Einzelhandelsflächen hinaus auf mehrere Wohnungen in den Obergeschossen aufteilt. Verkäufer der Immobilie ist ein Family Office aus Norddeutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart.



Privatinvestor kauft Geschäftshaus in Lippstadt Haupt-Einkaufsstraße

Auch im Zentrum von Lippstadt konnte ein Geschäftshaus in 1a-Lage an der Lange Straße 16-18 an einen Privatinvestor aus Nordrhein-Westfalen vermittelt werden. Das Geschäftshaus in bester Innenstadtlage steht auf einem rund 394 m² großen Grundstück und beherbergt mit der Bäckerei Kamps und dem Spezialisten für Büroartikel McPaper zwei bekannte Filialisten.



Kamps verfügt über eine Gesamtmietfläche von etwa 178 m², von denen rund 130 m² als Verkaufsfläche genutzt werden, während McPaper eine Gesamtfläche von 150 m² angemietet hat, von den rund 110 m² als Verkaufsfläche fungieren. Insgesamt verfügt die Immobilie über eine Mietfläche von rund 1.100 m², die sich über die Einzelhandelsflächen hinaus auf mehrere Wohnungen in den Obergeschossen aufteilt. Verkäufer der Immobilie ist ein Family Office aus Norddeutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart.