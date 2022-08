Reibus International zieht in den Düsseldorfer Medienhafen

Das US-Start-up Reibus International weitet seine Aktivitäten in Deutschland aus und wird noch in diesem Monat neue Büroflächen beziehen: Rund 870 m² mietete der internationale B2B-Marktplatz für industrielle Materialen im Düsseldorfer Myhive Medienhafen. Eigentümerin des Gebäudes in der Kesselstraße 3 ist die Immofinanz, die mit ihrem Office-Konzept flexible Arbeitsplätze und Büroflächen unterschiedlicher Größen bis hin zu Open Space Offices anbietet. Die Berater von BNP Paribas Real Estate vermittelten die Mietfläche.

