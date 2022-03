Rehaneo Gruppe neuer Betreiber des Rehazentrums Cottbus

Die Münchner Rehaneo Gruppe, ein Gimv-Portfoliounternehmen, integriert mit der Reha Vita in Cottbus das größte ambulante Rehazentrum in Brandenburg. Zur Übernahme gehören alle insgesamt vier Reha-Vita-Standorte in der Stadt: Feigestraße 1, Ostrower Platz 18, Hermann-Löns-Straße 1-5 sowie Am Seegraben 20.

.

„Wir bieten Rehazentren mit Rehaneo einen starken Partner und eine geordnete Unternehmensnachfolge. Dabei setzen wir neben fachlicher Kompetenz auch auf Wertschätzung und klare Werte, so ist es uns wichtig, den eigenen Charakter unserer Rehazentren zu erhalten und stärken”, erklärt der geschäftsführende Rehaneo-Gesellschafter Bruno Crone. Mit dieser Idee überzeugte die Gruppe noch im Gründungsjahr 2020 das Gesundheitszentrum Hunsrück und Insa Gesundheitsmanagement. 2021 kamen das Ambulante Rehazentrum Koblenz, das Bonner Zentrum für Ambulante Rehabilitation sowie das Göttinger Rehazentrum Rainer Junge dazu.