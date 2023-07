Die Reha Media GmbH & Co. KG hat eine 516 m² große Bürofläche in der Friedrich-Ebert-Straße 134 in Duisburg angemietet. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der Verifort Capital Group GmbH, mit welcher die Cubion Immobilien AG, die auch diesmal vermittelnd tätig war, in den vergangenen Jahren regelmäßig gemeinsame Erfolge verzeichnen konnte.

