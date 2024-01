Reha-Hersteller mietet neuen Standort in Lüneburg

Die auf Reha-Produkte spezialisierte Dietz GmbH mietet rund 5.500 m² Lager- und Bürofläche im niedersächsischen Lüneburg. Vermieter der Immobilie ist die Porth Holding GmbH. Der Bezug der Immobilie durch den neuen Mieter ist für das erste Quartal 2024 geplant. Logivest war vermittelnd tätig.

.