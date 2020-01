Regus zieht in die Chicago Lane Office Suites

Die IWG International Workplace Group (ehemals: Regus-Gruppe) hat in den letzten Dezembertagen 2019 rund 2.685 m² Bürofläche im projektierten Bürogebäude Chicago Lane Office Suites in Hannover angemietet. Das Unternehmen wird hier nach der voraussichtlichen Fertigstellung des Neubaus Ende 2021 ein weiteres Regus Center eröffnen. Projektentwickler der Chicago Lane Office Suites ist die österreichische Investorengruppe Riegler & Partner Holding Group. JLL war bei dieser Vermietung im Rahmen eines exklusiven Alleinauftrags für Riegler & Partner vermittelnd tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.

.

Die Chicago Lane Office Suites entstehen nach Plänen des Architekturbüros Schulze & Partner aus Hannover, das in der niedersächsischen Landeshauptstadt und deutschlandweit zahlreiche Projekte wie den Neubau des Sport- und Leistungszentrums von Hannover 96 und die Komplettsanierung der Sparkassentürme in Hannover konzipiert und begleitet hat. Die Immobilienanwälte von Bethge haben den Projektentwickler bei der Vermietung rechtlich begleitet.



Das insgesamt ca. 13.000 m² hochwertige Nutzfläche umfassende Bürogebäude ist Teil diverser Neuentwicklungen im „Expo Park“ auf dem Gelände der Weltausstellung 2000 im Südosten der niedersächsischen Landeshauptstadt. In den Chicago Lane Office Suites werden insgesamt rund 100 Tiefgaragen-Stellplätze und 35 Außenstellplätze zur Verfügung stehen, darüber hinaus zwei Penthouse-Terrassen im Staffelgeschoss. Im Erdgeschoss sind unter anderem Gastronomieflächen geplant.