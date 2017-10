Regus „Spaces“ mietet 4.600 m² in der Alten Post Neukölln

Commodus hat in der Alten Post in Berlin-Neukölln einen langfristigen Mietvertrag mit Regus abgeschlossen. Der Anbieter flexibler Bürolösungen mietet 4.621 m² Bürofläche für einen der ersten deutschen Standorte seines innovativen Bürokonzepts „Spaces“ im ehemaligen, denkmalgeschützten Hauptpostamt in der Karl-Marx-Straße 97-99. Das Objekt, das derzeit von Commodus vollständig revitalisiert wird, ist damit bereits jetzt, etwa zwei Jahre vor der geplanten Fertigstellung Ende 2019, zu mehr als 50 Prozent vermietet. Cushman & Wakefield war bei der Vermietung beratend tätig.

.

Neben der erfolgreichen Implementierung in Städten wie London oder Amsterdam wird Regus nun auch in Berlin in der Alten Post Neukölln das für Deutschland neue Bürokonzept „Spaces“ lancieren. Daniel Grimm, Development Director Germany bei Regus: „Nicht zuletzt haben wir uns aufgrund der interessanten Alleinstellungsmerkmale für diesen Standort entschieden. Hier kommen Alt und Neu zusammen – ein innovatives Bürokonzept integriert in ein einzigartiges, historisches Gebäude in zentraler Lage im angesagten Neukölln. Das gibt es nicht so oft.“ Er ergänzt: „Unser Konzept ‚Spaces‘ trifft den Nerv der Zeit und erfüllt aus unserer Sicht alle Ansprüche an einen modernen, kreativen Büroarbeitsplatz. Dazu gehören beispielsweise komplett ausgestattete, flexible Arbeitsräume mit einem Rundum-Sorglos-Service-Paket für unsere Mitglieder.“



Das ehemalige Hauptpostamt mit einer Gesamtmietfläche von fast 9.000 m² wird umfassend saniert, umgebaut und anschließend einer Mischnutzung zugeführt. Auf etwa 5.900 m² entstehen moderne Büroflächen. Auf der verbleibenden Fläche ist eine Nutzung durch Einzelhandel und Gastronomie vorgesehen; auch ein Food-Court ist geplant.