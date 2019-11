Regus mietet 3.800 m² im Gewerbequartier Ovum

Der Bürodienstleister Regus hat einen Mietvertrag über 3.800 m² und einer Laufzeit von 10 Jahren plus Verlängerungsoptionen im Ovum in Köln abgeschlossen und wird dort sein 11. Business Center in der Stadt eröffnen. Im östlichen Riegel entlang der Eupener Straße wird Regus temporäre Büroräume, Konferenz- und Meetingräume sowie Co-Working-Flächen mit den damit verbundenen Dienstleistungen anbieten.

.