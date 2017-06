Regus eröffnet neues Co-Working-Center „Spaces“ in Hamburg

Die Regus-Gruppe hat am Gorch-Fock-Wall 1a/Dammtorwall 4 in Hamburg rund 3.500 m² Bürofläche angemietet. Im Büro- und Geschäftshaus „Work Life Center“ eröffnet Regus zum April 2018 erstmals in Hamburg ein Co-Working-Center der Marke „Spaces“. Den Co-Working-Pionier aus den Niederlanden hatte Regus 2015 erworben. Weitere „Spaces“ entstehen derzeit in Düsseldorf und Berlin. Eigentümer und Vermieter des „Work Life Center“ mit insgesamt 12.000 m² ist die DWI Gruppe Hamburg. Der wilhelminische Bau wurde bis auf die denkmalgeschützten Fassaden und Treppenhäuser vollständig abgetragen und neu errichtet. Weitere Mieter sind Fitness First, Performance Media und die DWI Grundbesitz GmbH, die teilweise bereits Ende des Jahres 2017 einziehen. JLL war bei dieser Anmietung für Regus vermittelnd und beratend tätig.

