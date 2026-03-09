Regionales Family Office erwirbt Foot Locker-Haus in Bonn

Ein regionales Family Office hat das Geschäftshaus Sternstraße 66 in der Bonner Innenstadt erworben. Die Immobilie wurde im Rahmen eines Alleinmandats durch das Maklerunternehmen Burberger vermittelt. Verkäufer und Kaufpreis wurden nicht genannt.

.

Das 1881 errichtete Gebäude liegt in der Bonner Sternstraße gegenüber dem Einkaufsbereich „Dreieck“ und in der Nähe des Friedensplatzes. Die Einzelhandelsimmobilie wird seit mehr als zehn Jahren vollständig von dem Sportartikelhändler Foot Locker genutzt.



Der Erwerber plant, das Objekt langfristig im eigenen Bestandsportfolio zu halten.