Regionaler Privatinvestor kauft „Thalia-Store“ in Korbach

Brockhoff Retail hat in Korbach den Verkauf des viergeschossigen Wohn-, Büro- und Geschäftshauses in der Prof.-Bier-Straße 3 mit einer Gesamtmietfläche von rd. 1.138 m² an einen regionalen Privatinvestor begleitet. Das auf einem ca. 744 m² großen Grundstück gelegene Objekt, zuvor im Besitz einer regionalen Eigentümergesellschaft, ist langfristig an den Hauptnutzer im Einzelhandel „Thalia“ vermietet. Die 1a-Lage des Gebäudes in der Fußgängerzone von Korbach garantiert eine hervorragende Sicht- und Erreichbarkeit. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

