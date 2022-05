Regionaler Kapitalanleger kauft Gewerbeobjekt in Wendelstein

Engel & Völkers Commercial hat exklusiv den Verkauf eines Gewerbeobjektes mit einer vermietbaren Nutzfläche von ca. 1.519 m² an einen regionalen Immobilieninvestor begleitet. Das Grundstück mit einer Fläche von ca. 2.245 m² befindet sich in einem nachgefragten Gewerbegebiet in Wendelstein und ist mit einem Bestandsgebäude aus den 90er Jahren bebaut. Bereits seit vielen Jahren dient es einem regionalen Technologieunternehmen als Produktionsstätte. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Nürnberg.

.

„Durch den langfristig vereinbarten Mietvertrag mit dem soliden Hauptmieter handelt es sich um ein sicheres Kapitalanlageobjekt mit geringem Verwaltungsaufwand, wodurch der neue Eigentümer, ein regionaler Immobilieninvestor, schnell von diesem Angebot überzeugt werden konnte“, berichtet Immobilienberaterin Sophie Mrasek von Engel & Völkers Commercial Nürnberg.