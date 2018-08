Regionaler Investor kauft sanierungsbedürftige Anlageimmobilie in Mannheim

Ein regional tätiger Privatisierer hat ein sanierungsbedürftiges Wohn- du Geschäftshaus mit 13 Wohnungen und einer Bäckerei im EG mit einer Wohn-/Nutzfläche von gesamt ca. 875 m² erworben. Das ca. 1958 errichtete Gebäude steht in der Neckarstadt-Ost und ist überwiegend vermietet. Die erzielten Mieten (6,43 Euro/m²) sind aufgrund der veralteten Ausstattung (insbesondere Gaseinzelöfen und 2-polige Elektrik) unter dem marktüblichen Niveau. Neben dem deutlichen Mietsteigerungspotential nach einer Modernisierung kann die Immobilie durch den Ausbau des Dachgeschosses weiter entwickelt werden. Bei Neuvermietung von zeitgemäßen Wohnungen in der Größenordnung zwischen 40 und 80 m² werden in dieser Lage rund 10 – 11 Euro/m² erzielt. Aufgrund der niedrigen Mieten im Verhältnis zum Kaufpreis (ca. Faktor 26) und des zeitnah benötigten hohen Investitionsbedarfs war die Käufersuche überwiegend auf erfahrene Immobilieninvestoren beschränkt. Engel & Völkers Commercial Mannheim war vermittelnd.

