Mit exklusivem Verkaufsmandat der ESN Investments GmbH aus Wien hat Brockhoff Invest das Geschäftshaus Südring 15 in der Bochumer Innenstadt erfolgreich an einen regionalen Investor vermittelt. Die ca. 3.700 m² große Immobilie wurde 1987 auf einem 809 m² großen Grundstück errichtet und befindet sich in attraktiver Lage zwischen dem…

[…]