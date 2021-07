Regionaler Investor kauft Ex-Höft-&-Wessel-Sitz in Hannover

Ein regionaler Investor hat ein Bürohaus in Hannover gekauft. Die Immobilie in der Rotenburger Straße 20 im Teilmarkt Hannover-Lahe verfügt über eine Gesamtnutzfläche von knapp 14.000 m². Verkäufer war ein institutioneller Investor. Es handelt sich bei der Immobilie um den ehemaligen Sitz der Höft & Wessel AG aus Hannover. Engel & Völkers Commercial Hannover war exklusiv mandatiert und hat den Kaufvertrag vermittelt.

„Nach dem Auszug des Single-Tenant vor einigen Jahren konnten wir mit unserem Vermietungsteam bereits einen Großteil der Büroflächen an namhafte Mieter vermieten – beispielsweise an die BIMA oder an die IKK. Die Käufer werden gemeinsam mit dem Office Letting Team von Engel & Völkers das Objekt weiter optimieren“, so Christian Palis, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Hannover.