Regionaler Investor kauft Büro- und Geschäftshaus in Radebeul

Ein regionaler Investor hat ein Büro- und Geschäftshaus an der Meißner Straße in Radebeul gekauft. Mit einer vermietbaren Fläche von 2.242 m² bietet das neuwertige Büro- und Geschäftshaus viel Potenzial. Der Verkaufsprozess wurde von Beate Protze Immobilien in die Wege geleitet.

.

Zu dem 2014 erbauten Objekt gehört ein 3.419 m² großes Grundstück, auf dem sich Stellplätze für 35 PKW befinden. Die Büroräume verfügen über eine gehobene Ausstattung und liegen im ersten und zweiten Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes. Im Keller- und Erdgeschoss sind zudem Lager- und Archivräume untergebracht. Die günstige Struktur der Immobilie ermöglicht dem Investor sowohl eine Vermietung als Single-Tenant als auch als Multi-Tenant.



Die Meißner Straße schlängelt sich durch den Kern von Radebeul. Radebeul liegt im kleinsten Weinbaugebiet Deutschlands an der sächsischen Weinstraße zwischen Weinbergen im Norden und der Elbe im Süden und grenzt unmittelbar an Dresden. Dank seiner außergewöhnlich schönen Lage trägt Radebeul den Beinamen sächsisches Nizza.