Regionaler Investor erwirbt Wohnanlage in Wuppertal

Aengevelt vermittelt im Auftrag privater Bestandshalter eine vollvermietete Wohnanlage in Wuppertal für einen siebenstelligen Eurobetrag. Käufer ist ein regionaler Investor, der die Immobilien zum Aufbau eines qualifizierten Wohnungsportfolios mit Schwerpunkt NRW erworben hat. Insgesamt umfasst die ehemals öffentlich geförderte Wohnanlage vier Häuser mit 40 Wohnungen und einer Gesamtmietfläche von rd. 2.200 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 5,3 % p.a. angegeben.

„Die Liegenschaften befinden sich in einem etablierten, ruhigen Wohnquartier und überzeugten mit ihrer Bausubstanz, einem guten Mix an Wohnungsgrößen und einer dadurch möglichen Ansprache breiter Mietergruppen, sowie ihrer guten Anbindung an den ÖPNV und das überregionale Verkehrsnetz. In Summe stellt die Wohnanlage damit ein nachhaltiges Investment mit hoher Vermietungssicherheit dar. Zumal das Statistische Landesamt NRW für Wuppertal bis 2040 ein weiteres Bevölkerungswachstum prognostiziert und das Prognos-Institut Wuppertal in seinem Zukunftsatlas 2019 einen ´angespannten Wohnungsmarkt mit überdurchschnittlicher Wohnbaulücke´ attestiert“, erläutert die für den Verkauf verantwortliche Investment-Expertin Sandra Runkel von Aengevelt Düsseldorf und ergänzt: „Weiterer wichtiger Faktor ist die abgelöste öffentliche Förderung: Nach Auslauf der Nachbindefrist bietet das Objekt attraktive Wertsteigerungspotenziale.“