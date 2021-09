Regionaler Bestandshalter erwirbt Mehrfamilienhaus in Düsseldorf

Ein regionaler Bestandshalter suchte zum Ausbau seines Portfolios eine attraktive Kapitalanlage in Düsseldorf und erwirbt dazu über Aengevelt in Unterbilk ein vollvermietetes, gepflegtes Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen und einer Gesamtmietfläche von rd. 700 m² für einen siebenstelligen Euro-Betrag. Verkäufer ist ein Privateigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 3% p.a. angegeben.

.

„Das gepflegte Wohnhaus befindet sich an einem urbanen und dennoch ruhigen Standort im beliebten Stadtteil Unterbilk und verfügt über ein breites Spektrum an Restaurants und Nahversorgungsmöglichkeiten im nahen Umfeld sowie gute ÖPNV-Anbindungen. Zusammen mit den verschiedenen Wohnungsgrößen bietet die Liegenschaft damit nicht nur eine hohe Vermietungssicherheit, sondern auch interessante Exit-Möglichkeiten z.B. durch spätere Aufteilung. Dies hat der Erwerber sofort erkannt und sich dieses nachhaltige Investment konsequent gesichert“, beschreibt Jan Schmitz, stellvertretender Leiter des Düsseldorfer Investment-Teams von Aengevelt, die Objekt-Qualitäten. „Der Verkäufer wiederum hat die Gelegenheit genutzt, seine Liegenschaft in der gegenwärtigen Marktphase zum Spitzenpreis zu veräußern.“, ergänzt er.