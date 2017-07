Region Stuttgart: Industrie- und Logistikflächen mit Umsatzplus von fast 30%

Die Region Stuttgart hat laut einer Analyse von Realogis im ersten Halbjahr 2017 mit rund 76.400 m² von allen Marktteilnehmern vermittelten Industrie- und Logistikflächen ein Umsatzplus von fast 30% verzeichnet (1.HJ 2016: ca. 59.000 m²). Die größte ermittelte Vermietung fand im Landkreis Ludwigsburg in Freiberg am Neckar durch Porsche mit insgesamt ca. 20.000 m² statt.

.

Mit rund 62 % des Flächenumsatzes nimmt erneut die Logistikbranche die Spitzenposition in der Region Stuttgart ein, gefolgt von Unternehmen aus der Industrie/Produktion. Bei den Produktionsbetrieben handelt es sich überwiegend um Zulieferer für die in Stuttgart angesiedelten Automobil- und Maschinenbau-Firmen wie Daimler, Porsche oder Bosch. Auch die Dienstleistungen der Logistikbranche entfallen zum Großteil auf diese beiden wichtigen Schlüsselbranchen des Wirtschaftsstandorts Stuttgart. Im Bereich Handel wurde kein Abschluss verzeichnet.



Längere Mietvertragslaufzeiten sind auch 2017 weiterhin eher die Ausnahme. Die Mietverträge werden überwiegend mit kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten zwischen ein bis drei Jahren abgeschlossen.



„Nach wie vor werden in der Region Stuttgart kaum unbebaute Grundstücksflächen für die logistische und industrielle Nutzung freigegeben„, sagt Oliver Stenzel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart GmbH. „Ebenso fehlen spekulative Neubauprojekte insbesondere für den Handel, wie sie derzeit an anderen Top-Logistikstandorten wie Hamburg oder Berlin realisiert werden. Damit werden großflächige, moderne Logistik- und Industrieanlagen im Flächensegment ab 10.000 m² immer knapper. Der Trend geht also weiterhin in Richtung Revitalisierung von Brownfields.“



Der meiste Flächenumsatz entfällt erneut mit jeweils rund 43 % auf die sogenannte Kleinfläche (bis 1.000 m²) und auf das Flächensegment zwischen 1.000 und 3.000 m².



Die Mietpreise von bestehenden Industrie- und Logistikflächen in der Region Stuttgart sind konstant, liegen allerdings im bundesweiten Vergleich nach wie vor auf einem hohen Niveau. In Spitzenlagen werden Mieten von bis zu 6,50 Euro erreicht (Ludwigsburg, Böblingen).



Aufgrund der Flächenknappheit in der Region Stuttgart hat die Vermietungsleistung in den Nachbarregionen und sogenannten B-Lagen in Baden-Württemberg weiter zugenommen. Laut Realogis wurden im ersten Halbjahr in Baden-Württemberg 51 Mietverträge abgeschlossen, die sich auf ein Flächenvolumen von über 126.000 m² akkumulierten.



„Zwar kommt es auch hier nur selten zu spekulativen Neubauprojekten, allerdings verzeichnet das Bundesland einen Zuwachs an Neubauflächen durch Eigennutzer„, so Oliver Stenzel. Hierzu zählt das Unternehmen Stihl, das in Ludwigsburg ein Logistikzentrum mit 50.000 m² automatisierter Lagerfläche eröffnen wird, und Fuyao, die in eine 36.000 m² große Halle mit Krananlage umziehen werden. Hartmann & König im Landkreis Karlsruhe hat in die Erweiterung eines Hallen-Neubaus auf insgesamt 7.000 m² investiert.





*Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produktionsflächen in der Region Stuttgart und im Umkreis von ca. 50 km entlang der Bundesautobahnen A 8 „Karlsruhe - Stuttgart – München“ sowie A 81 „Heilbronn - Stuttgart – Singen".