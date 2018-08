Region Stuttgart: 15 % Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum

In der Wirtschaftsregion Stuttgart wurden im ersten Halbjahr 2018 von allen Marktteilnehmern ca. 85.000 m² Industrie- und Logistikflächen vermittelt. Damit erzielte die Region ein Umsatzplus von ca. 15 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies geht aus der neuesten Analyse von Realogis hervor. Bezogen auf die letzten fünf Jahre lag das Ergebnis 3 % über Schnitt (ca. 83.000 m²) und rangiert nach H1 2015 (100.000 m²) und H1 2014 (94.000 m²) auf dem dritten Platz.

.

Auffällig ist, dass sich die Mietvertragslaufzeiten zugunsten der Vermieter verändert haben. Galt vor wenigen Jahren noch eine Dauer zwischen ein bis drei Jahre als gängig, werden Verträge mittlerweile häufig von fünf Jahren abgeschlossen.



„Besonders erfreulich ist, dass das Stuttgarter Stadtgebiet mit 9.000 m² vermittelter Fläche deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegen konnte“, sagt Oliver Stenzel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart GmbH. Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten des Vorjahres wurden hier nur 600 m² neu angemietet. „Innerstädtische Flächen sind hinsichtlich des wachsenden E-Commerce und der für die Versorgung der Bevölkerung auf der letzten Meile benötigten Objekte stark gefragt“, kommentiert Oliver Stenzel.



Anteilsmäßig exakt auf dem Niveau von H1 2017 blieben die Regionen Ludwigsburg (45 %, 38.300 m²), Göppingen (17 %, 14.700 m²) und der Rems-Murr-Kreis (6,5 %, 5.500 m²). Der Flächenumsatz in der Region Böblingen hat sich jedoch mit 5.500 m² (6,5 %) mehr als halbiert (H1 2017: 14 %, 10.800 m²). Die Region Esslingen hat mit 12.000 m² (14 %) nur um 2 Prozent leicht nachgegeben.



Die Spitzenpositionen im Branchenvergleich belegen erneut die Logistikbranche mit 61.200 m² und damit rund 72 % des Flächenumsatzes sowie zu 22% die Industrie- und Produktionsunternehmen (18.700 m²). Bei den vorgenannten handelt es sich vorrangig um Zulieferer für die am Wirtschaftsstandort Stuttgart angesiedelten Automobil- und Maschinenbau-Firmen wie Daimler, Porsche oder Bosch. Kein Abschluss hingegen konnte in der Mietergruppe „Handel“ registriert werden.



Laut Realogis wurden im Berichtszeitraum in der Wirtschaftsregion Stuttgart insgesamt 25 Mietverträge abgeschlossen. Der Bärenanteil der Abschlüsse fiel auf die Größenklasse 1.000 bis 3.000 m² (11 Abschlüsse, 44 %), gefolgt vom Flächensegment bis 1.000 m² mit 24 % (6 Abschlüsse). 12 % zum Halbjahresergebnis beigetragen haben die Größenklassen zwischen 3.001 m² bis 5.000 m² (3 Abschüsse, 13.900 m²) und ab 5.001 bis 10.000 m² (3 Abschlüsse, 19.600 m²). Im Gegensatz zum Vorjahr wurden auch wieder zwei Großabschlüsse in der Klasse über 10.000 m² gezeichnet, die mit 24.000 m² 28% zum Gesamtumsatz beisteuerten.