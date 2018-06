Für drei Unternehmen war Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar beratend tätig. Die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG hat ca. 226 m² im Mannheimer „Palais Lanz“ in der Erzbergerstraße 18 angemietet. Eine Fläche von ca. 561 m² in der Industriestraße 34 in Fußgönheim wurde an die PK Int

