Region Frankfurt erneut auf Werbetour in Davos

Frankfurt meets Davos

Zum neunten Mal in Folge hieß es auch in diesem Jahr am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos „Frankfurt meets Davos“. In seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der FrankfurtRheinMain GmbH warb Oberbürgermeister Peter Feldmann auch in diesem Jahr für Investitionen am Wirtschaftsstandort FrankfurtRheinMain, vor allem mit Blick auf den Brexit und dem möglichen Exodus von britischen Banken und Versicherungen aus UK. „Der Abendempfang Frankfurt meets Davos ist nach neun Jahren mittlerweile ein schon traditionelles Netzwerktreffen während des Weltwirtschaftsforums. Prominente Vertreter deutscher und internationaler Konzerne und Organisationen tauschen sich mit politischen Entscheidungsträgern aus der ganzen Welt aus und vernetzen sich. So ist es jedes Mal eine besondere Ehre, Gastgeber einer Region auf der globalen Bühne des Weltwirtschaftsforums zu sein“, so Peter Feldmann.

Mehr als 100 Vertreter nationaler und internationaler Unternehmen, Verbände, Konzerne sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Wissenschaft waren vertreten. Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen wie DHL, Henkel, Airbus, Dell, Citigroup, Bank of America, Fujitsu, Deutsche Bank, Air Liquide, UBS, Stada. Unter den Gästen waren auch Janina Kugel, Personalvorstand der Siemens AG, Carsten Kengeter, CEO Deutsche Börse und Regine Sixt vom gleichnamigen Autovermieter.