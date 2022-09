Regina Mayntz und Philipp Ehrenberg leiten Dereco Capital Solutions

Regina Mayntz

Dereco hat die Leitung für die kürzlich gegründete Dereco Capital Solutions GmbH bestellt. Regina Mayntz fungiert künftig als Head of Real Estate Finance, Philipp Ehrenberg als Director Real Estate Finance.

„Mit Regina Mayntz und Philipp Ehrenberg haben wir die ideale Besetzung für die Leitung der Dereco Capital Solutions gefunden. Frau Mayntz ist bereits seit mehr als sechs Jahren für Dereco tätig und kennt das Unternehmen und unsere Mandanten in- und auswendig. Mit Philipp Ehrenberg haben wir einen renommierten Finanzexperten gewonnen, der seine langjährigen Erfahrungen aus dem Bankensektor in das Unternehmen miteinbringen wird“, kommentiert Tassu Degen, Geschäftsführer von Dereco.



In ihrer neuen Funktion wird Mayntz den weiteren Ausbau des Finanzierungsgeschäfts von Dereco vorantreiben und das strategische Partnernetzwerk sukzessive erweitern. Zuvor war sie in der gleichen Funktion maßgeblich für den Aufbau der auf den Bereich Real Estate Finance spezialisierten Gesellschaft verantwortlich, nachdem sie bereits als Senior Asset Manager und Real Estate Investment Advisor für Dereco tätig war.



Ehrenberg ist zukünftig für die Strukturierung von gewerblichen Immobilienfinanzierungen für Projektentwicklungen und Bestand zuständig. Er wechselt von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, wo er als „Spezialist Immobilien“ die Kundenakquise und -betreuung im Bereich Immobilienzwischenfinanzierung verantwortete.



„Die Anforderungen an gewerbliche Immobilienfinanzierungen werden immer komplexer, auch der Einsatz von Fördermitteln muss individuell geprüft werden. Um hier unseren Kunden weiter die bestmögliche Unterstützung sichern zu können, ist die Ausgründung der Dereco Capital Solutions der konsequente Schritt. Mit größerem Team und zusätzlichem Knowhow bilden wir nun die gesamte Palette möglicher Immobilienfinanzierungen ab“, ergänzt Regina Mayntz (MRICS), Head of Real Estate Finance.



Die neu gegründete Gesellschaft stellt ihren Mandanten künftig für jede Phase des Immobilienlebenszyklus verschiedene Finanzierungsinstrumente zur Verfügung, darunter Mezzanine-Kapital, Whole-Loan-Strukturen und Beteiligungsmodelle über Private Equity. Gleichzeitig bietet Dereco interessierten Investoren die Möglichkeit, sich als Kapitalgeber an Immobilieninvestments direkt oder indirekt zu beteiligen.



Regina Mayntz war nach dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs Bau- und Immobilienmanagement an der HAWK Holzminden zunächst als Finanzmanagerin für die Postbank Finanzberatung AG tätig. Darauf folgte eine Anstellung bei der F&V Capital Management in New York; im Jahr 2016 wechselte sie schließlich von der Kölner Hohr Immobilien GmbH zu Dereco und ist seit 2020 zertifiziertes RICS-Mitglied.



Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank Wuppertal sowie dem anschließenden Studium der Wirtschaftswissenschaften war Philipp Ehrenberg neben der Commerzbank AG für renommierte Bankhäuser wie die Nationalbank AG Essen und für die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG tätig, dort als stellvertretender Direktor. Seine gewonnenen Erfahrungen im Bereich Corporate Finance und Immobilienzwischenfinanzierung ergänzte er durch den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs Reals Estate Finance Professional an der Frankfurt School of Finance & Management.