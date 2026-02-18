Regierung zieht aus: Schloss Meseberg verliert Status als Staatsgästehaus

Nach 20 Jahren beendet die Bundesregierung die Nutzung von Schloss Meseberg als offizielles Gästehaus. Ab Februar 2027 steht das Barockschloss nicht mehr für Staatsbesuche zur Verfügung. Ausschlaggebend sind geringe Nutzung und hohe Betriebskosten. Die Messerschmitt-Stiftung hatte das Schloss zum symbolischen Preis von einem Euro an die Bundesregierung vermietet und zeigt sich geschockt, über die Entscheidung.

.

Als Gründe nennt die Bundesregierung veränderte Besuchsformate, eine hohe Termindichte sowie die rund einstündige Distanz zum Berliner Regierungsviertel. Die jährlichen Aufwendungen für Betrieb, Unterhalt und Sicherheit in Höhe mehrerer hunderttausend Euro stünden nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen.



Der Nutzungsvertrag zwischen der Bundesregierung und der bayerischen Messerschmitt-Stiftung war 2007 mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen worden. Seit diesem Zeitpunkt haben Bundeskanzler und Bundeskanzlerin in Schloss Meseberg Staats- und Regierungschefinnen und -chefs empfangen. Bedingt durch andere Besuchsformate und vor allem wegen einer gestiegenen Termindichte war die Nutzung zuletzt aber deutlich zurück gegangen. Als problematisch hat sich dabei auch die deutliche Entfernung zum Berliner Regierungsviertel erwiesen. Dadurch wurde das Schloss nur noch selten genutzt. Zuletzt hatte auch die neue Regierung unter Friedrich Merz ihre Kabinettsklausur nicht mehr in Meseberg, sondern in der Villa Borsig am Tegeler See abgehalten.



Die mit dem Betrieb und dem Unterhalt des Schlosses verbundenen Aufwendungen stehen laut der Regierung nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zum Mehrwert dieser Liegenschaft für repräsentative Veranstaltungen. Das Bundeskanzleramt habe daher entschieden, den Vertrag mit der Messerschmitt-Stiftung im Januar 2027 auslaufen zu lassen. Damit entfallen künftig Kosten für Unterhalt, Betrieb und Sicherung des Schlosses, die das Bundeskanzleramt seit Nutzungsbeginn getragen hat und die sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.



Künftig sei geplant, hochrangige Veranstaltungsformate in verschiedenen, dem Anlass angemessenen Veranstaltungsorten oder auch dem voraussichtlich Ende 2028 fertiggestellten Veranstaltungsbereich im Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes durchzuführen. Die Kosten für einmalige Anmietungen externer Veranstaltungsorte werden laut Regierung deutlich unter den jährlichen Gesamtkosten liegen, die bisher jährlich angefallen waren.



Stiftungschef Hans Heinrich von Srbik äüßerte sich empört gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich empfinde das als Kränkung“, zitiert das RND den Stiftungschef, der die Entscheidung anscheinend erst aus der Presse erfahren hat. „Man spuckt uns aus wie einen alten Kaugummi“, so Srbik.



Die Stiftung hatte das stark sanierungsbedürftige Schloss einst vom Land Brandenburg übernommen und nach eigenen Angaben rund 20 Mio. Euro in die Restaurierung investiert – in Abstimmung mit dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder. Später prägte insbesondere Angela Merkel den Ort als Bühne internationaler Diplomatie.



Für die Stiftung bleibt nun offen, wie das speziell als Staatsgästehaus konzipierte Anwesen künftig genutzt werden kann.