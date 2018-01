Reggeborgh und Kondor Wessels feiern Richtfest am Kölner Rheinufer

Projektiertes Wohnhochhaus Opal in Köln

Reggeborgh und Kondor Wessels feierten heute das Richtfest für den Wohnturm Opal mit zukünftig über 100 Mietwohnungen am Rheinufer in Köln. Auf dem 4.800 m² großen Areal, das Teil des modernen Wohnquartiers „Rheinrefugiums" in Köln-Mülheim ist, erhebt sich das 20-geschossige, architektonisch äußerst reizvolle Hochhaus. Auf einer Wohnfläche von 7.260 m² entstehen 102 Wohneinheiten. In Erdgeschoss und erstem Obergeschoss befinden sich vier Büroeinheiten zwischen 86 und 187 m² Fläche.

Pro Etage werden vier bis sechs weiträumige Wohnungen realisiert. Die Wohnungsgrößen bewegen sich zwischen 2 bis 4 Zimmern, wobei der Anteil der 2-Zimmer-Wohnungen mit rund 60 Prozent am größten ist. Die in gehobener Ausstattung ausgeführten Wohnungen werden von 56 bis 155 m² groß sein und nahezu ausnahmslos Balkone bzw. Loggien besitzen. Außerdem stehen Bewohnern und Gästen 106 Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung. Dank seiner anspruchsvollen, progressiven architektonischen Gestalt mit anthrazitfarbener Klinker-Außenfassade wird der Wohntower Opal laut der Projektentwickler zu einem neuen geografischen Kennzeichen der Domstadt. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant.



Durch die anhaltende Ansiedlung von Kreativgewerbe hat der Medienstandort Mülheim schon in den vergangenen Jahren an Attraktivität und Lebendigkeit gewonnen. „Wir freuen uns, an diesem zunehmend attraktiven Standort zu dem für Köln so dringend erforderlichen Mietneubau beitragen zu können. Als Blickfang setzt der architektonisch sehr hochwertige Hochhausneubau schon heute einen neuen Akzent am Rheinufer. Die einmalige Lage mit spektakulärer Aussicht, die hochwertige Ausstattung und das naturnahe Umfeld bieten den zukünftigen Bewohnern höchste Lebensqualität", betont Dr.-Ing. Ralf Neubauer, Geschäftsleiter der Kondor Wessels West GmbH.