Reges Treiben auf dem Leipziger Hotelmarkt

Leipzigs Hotelmarkt erfreut sich aktuell eines regen Interesses: Gleich vier Protagonisten haben die Bühne betreten und vermelden Engagements: Schon erfüllte oder geplante. Am weitesten vorangeschritten ist die Meininger Gruppe, die gerade ihr erstes Haus in der sächsischen Metropole an den Start geschickt hat. Die Vicus Group steigt in das Projekt im ehemaligen Ringmessehaus ein und will dort Mitte des Jahres das erste Travel 24 Hotel auf den Weg bringen. Anfang nächsten Jahres schließlich soll ein frisches Vienna House Easy Leipzig ans Netz geben - und dann wird noch medial kolportiert, dass der neue Eigentümer Intown-Invest tatsächlich die altehrwürdige Dame „Astoria“ wieder flottmachen möchte.

.

126 Zimmer auf acht Etagen hält das soeben eröffnete Meininger Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauptbahnhofs vor. Das Haus mitten in der Altstadt, Brühl 69, residiert auf dem Areal des ehemaligen Ibis City und steht komplett unter dem Motto „Art in Progress“. Meint: Sowohl in Lobby, Lounge, Bar und Frühstücksraum als auch in den einzelnen Zimmern wird das breitgefächerte Kunst- und Kulturspektrum der Stadt manifestiert.



Während ein Motto-Thema bei den Meininger-Hotels quasi Tradition hat, steht das neue Travel 24 Hotel am Tröndlinring 9 noch ohne Vorbild dar. Die Vicus Group hat das Objekt mit seinen 170 Zimmern in einem Forward Deal von der Travel 24 com. AG erworben. Der Erwerb wird als Share Deal gehandelt. Der Pioniertypus eines Hotels dieser Marke - ursprünglich wollte das zwischenzeitlich pleitegegangene Unternehmen Unister daraus eine Kette etablieren - wird im ehemaligen Ringmessehaus realisiert, das zum Teil unter Denkmalschutz steht [Travel24.com-Hotel in Leipzig: Bauarbeiten wie geplant]. Das historische Gemäuer wurde um einen Neubau plus Tiefgarage ergänzt. Avisierte Eröffnung des nach eigenen Angaben „Budget-Designhotels“: Mitte des Jahres.



Sechs Monate später will die österreichische Vienna House-Gruppe im Stadtzentrum ein „smart-casual Designhotel“ der Provenienz „Vienna House Easy“ ans Netz schicken. Der Pachtvertrag mit der Berkom Grundstücks GmbH & Co. KG Hotels Leipzig ist bereits in trockenen Tüchern; umgebaut wird das ehemalige Novohotel in der Goethestraße 11, ebenfalls nicht weit vom Bahnhof entfernt. Accor Hotels hatte das Ibis (jetzt Meininger) und das Novohotel (bald Vienna House Easy) wegen Differenzen mit dem Eigentümer Anfang letzten Jahres geschlossen. Rupert Simoner, Vorstandsvorsitzender von Vienna House, unterstreicht den agilen, lebendigen und kreativen Charakter der Stadt, zu dem das „locker-unkomplizierte Easy-Konzept“ hervorragend passe.



Weniger konkret, dafür aber aufsehenerregend, ist ein viertes (vermeintliches) Hotel-Projekt in der sächsischen Messestadt: Der aktuelle Besitzer des seit 20 Jahren leerstehenden „Astoria“ am Willy-Brandt-Platz zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Gerberstraße will die denkmalgeschützte Immobilie wiederbeleben. Die Intown Invest - die die Hotelanlage im Mai 2016 vom Konsortium Starwood Capital, i-Star und Brookfield erworben hatte - hat bereits ein Berliner Architektenbüro mit der Konzeptionierung eines 4-Sterne plus-Hotels mit 270 Zimmern beauftragt, die den Bauantrag vorbereiten. Dieser soll nach derzeitigem Planungsstand Ende 2017/ Anfang 2018 eingereicht werden. Die Bauzeit wird mit ca. 2 Jahren angesetzt, sofern im Sommer 2018 mit dem Bau begonnen werden kann, könnte folglich eine Fertigstellung Mitte 2020 erfolgen. Da es sich hierbei aber um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, sind bauliche Verzögerungen natürlich nicht auszuschließen. Verhandlungen mit einem Betreiber seien ebenfalls aufgenommen worden. Eine Revitalisierung der geschichtsträchtigen Immobilie, die zuletzt zum Spielball diverser Investoren verkommen war, wäre in der Tat eine kleine Sensation.