Refurbishment für Flair Fürth nimmt Fahrt auf

Refurbishment-Projekt Fair Fürth

© P&P Gruppe

Der Anfang ist gemacht: Mit dem Beginn der Entkernungsarbeiten und der Einreichung des Bauantrags ist der Startschuss für das große Refurbishment-Projekt rund um das innerstädtische Fürther Einkaufszentrum „Flair Fürth“ erfolgt. „Für uns als Investor und Entwickler ist es ein angenehmes Gefühl, nun endlich handeln zu können. Die Planungen sind abgeschlossen, der Bauantrag gestellt und die Verhandlungen mit mehreren Ankermietern befinden sich bereits in der Endphase. Der wichtigste Durchbruch ist somit gelungen – und das für Viele sicher unerwartet schnell," so Michael Peter, CEO der dort ansässigen P&P-Gruppe.

.

Das „Wow Shopping“, mit dem seit kurzem auf großflächigen Bannern und Folien an den Fassaden des Centers geworben wird, kann man ab Herbst 2020 erleben. Dafür haben die Projektverantwortlichen gemeinsam mit dem Architektenteam von Boge Johannsen umfangreiche Veränderungen, Erneuerungen und Modernisierungsmaßnahmen beschlossen.



Im Blickpunkt des öffentlichen Interesses stehen dabei besonders die neuen Eingangsbereiche. Das zukünftige Eingangsportal inmitten der Fußgängerzone Schwabacher Straße erstreckt sich nunmehr über drei Etagen und erweist sich mit 8x13 Metern als überaus repräsentativ. Im Vergleich zu dem bestehenden Eingang ist das eine beachtliche Vergrößerung um das Zehnfache.



Der erstmalig neue Eingang an der Hallstraße wird als imposantes Tor zur neuen „Foodhall“ dienen. Durch die Verlängerung der Fußgängerzone erfolgt zudem der wichtige Schulterschluss mit den bestehenden Gastronomie- und Einzelhandelsangeboten der Neuen Mitte. Längst ist das Mieterinteresse nicht nur für die „Foodhall“, welche mit 7,50 Meter Deckenhöhe eine unverwechselbare räumliche Atmosphäre verspricht, beachtlich. Die Vertragsverhandlungen mit mehreren Mietern befinden sich schon jetzt in den Endphasen, sodass im September mit der Unterzeichnung der ersten Verträge gerechnet wird. Damit die Mieter ein exaktes Bild bekommen, wie sich das Center nach der umfangreichen Neukonzipierung darstellt, wird demnächst der „Showroom“ offiziell eröffnet.



Bauliche Maßnahmen im Inneren des Gebäudes sind mit den Entkernungsarbeiten, wie im straffen Zeitplan vorgesehen, bereits planmäßig gestartet. Für die Öffentlichkeit sichtbar wird der Abbruch des Gebäudes an der Hallstraße sein, der im November erfolgt und sicher für großes Interesse sorgen wird. Zudem beginnt die Stadt noch in diesem Jahr mit den Tiefbauarbeiten zur Neugestaltung des Hallplatzes zu einer autofreien Zone.