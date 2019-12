Die Modesta Real Estate hat eine neue Österreichzentrale auf 400 m² im The Icon Vienna für Refinitiv arrangiert. Aktuell befindet sich die österreichische Zentrale des Unternehmens in der Börsegasse in Wiens 1. Gemeindebezirk. Im zweiten Quartal 2020 wird Refinitiv eine neu ausgebaute Erstbezug

[…]