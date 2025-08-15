Reese-Haus: Art-Invest holt Core Club und sichert Bogner & Starbucks

Art-Invest Real Estate hat mit Core Club einen neuen Premium-Mieter für das Reese-Haus an der Kleinen Alster in Hamburg gewonnen. Gleichzeitig verlängern Bogner und Starbucks langfristig ihre Mietverträge. Der Core Club bringt mit der Lagree-Methode ein innovatives Fitnesskonzept in die Innenstadt.

.

Auf 250 m² an der Adresse Plan 8 wird das Boutique-Studio Core Club die international bewährte Lagree-Methode anbieten – ein hochintensives, gelenkschonendes Ganzkörpertraining auf innovativen Megaformer-Geräten. Die Eröffnung ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Außerdem verlängern die Luxusmodemarke Bogner und die Kaffeehauskette Starbucks langfristig ihre Mietverträge im Reese-Haus.



Art-Invest Real Estate hat zudem zwei Bestandsmieter sichern können: Starbucks verlängert den Vertrag für seine 135 m² große Fläche am Standort Rathausmarkt 5 um fünf Jahre, mit Option auf weitere fünf Jahre. Während Bogner seinen Mietvertrag für den 490 m² großen Shop an der Ecke zum Reesendamm vorzeitig bis Herbst 2033 verlängerte. Auch dieser enthält eine Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.



Derzeit führt Art-Invest Real Estate Gespräche mit der Stadt Hamburg über die Erweiterung der Außengastronomie vor dem Reese-Haus. Jüngst wurden die denkmalgeschützten Rathaus-Pavillons aufwendig saniert. Zudem hat die Stadt Hamburg neue Betreiber für eine hochwertige Gastronomie in den Pavillons ausgewählt, um die Aufenthaltsqualität am historischen Rathausmarkt weiter zu steigern. Mit der Fertigstellung der Rathauspassage wird der öffentliche Raum direkt vor dem Reese-Haus zusätzlich aufgewertet.



„Mit dem innovativen Konzept des Core Club erweitern wir das Angebot in der Innenstadt um eine weitere hochwertige Option. Es gibt kaum Sportangebote für Menschen, die in der Innenstadt arbeiten und in ihrer Mittagspause oder nach Feierabend direkt vor Ort trainieren möchten. Wir freuen uns außerdem, dass wir mit unseren bestehenden Mietern Bogner und Starbucks langfristige Mietvertragsverlängerungen erzielen konnten. Die jüngste Entwicklung am Rathausmarkt und die weiteren Pläne für den Standort machen das Reese-Haus noch attraktiver“, sagt Martin Wolfrat, Partner und Head of Hamburg bei Art-Invest Real Estate.