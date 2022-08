Reemtsma zieht in die Hamburger Marzipanfabrik

Die Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH hat in zwei aufeinander folgenden Schritten insgesamt rund 15.000 m² Bürofläche im Marzipanquartier im Hamburger Stadtteil Altona gemietet. In einem Zwischenschritt siedelt das Unternehmen zunächst auf den Marzipanfabrik-Campus um und bezieht dann final Ende 2024 zwei zurzeit noch in der Entstehung befindliche Neubauten.

.

Mit der Anmietung der neuen Flächen plant das Traditionsunternehmen, welches heute in Deutschland über 1.600 Mitarbeiter beschäftigt, ein innovatives Bürokonzept mit ganz neuen Arbeitswelten umzusetzen. Der Umzug in die neuen Büroräume in das Quartier „Die Marzipanfabrik“ ist für Anfang 2023 geplant. Die Konzeption der Architektur für das neue Workplace-Konzept übernimmt der Architekt Sascha Urban mit seinem Architekturbüro Lotos Projektplanung.



„Die Nachfrage nach modernen Flächen, in denen sich zukunftsorientierte und innovative Arbeitsplatzkonzepte auch umsetzen lassen, ist ungebrochen hoch“, berichtet Gordon Beracz, Leiter für Büroflächenvermietung bei Robert C. Spies in Hamburg. „Insbesondere das Angebot an größeren Flächen, die in den nächsten rund 15 Monaten bezugsfähig sind, wird zunehmend limitierter.“



Bei dieser Großanmietung in dem Quartier „Die Marzipanfabrik“ handelt es sich um einen der größten abgeschlossen Mietverträge auf dem Hamburger Büromarkt in den letzten zwei Jahren. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig. Eigentümer dieser gelungenen Projektentwicklung ist die Familie Hollmann mit der HPV Marzipanfabrik GbR, vertreten durch Rolls Immobilien Kontor GmbH.



Seit Beginn des Jahres 2012 erhalten die Quartiere um die historische Dr. Oetker Marzipanfabrik und die Sternwoll-Spinnerei eine neue Identität – erhalten, erneuern, erweitern: Mit dem Bekenntnis zur Geschichte und viel Liebe zum Detail werden die Büro- und Gewerbeflächen mitsamt der Freiflächengestaltung revitalisiert. Die bestehende Bausubstanz wird von Grund auf modernisiert und architektonisch neuzeitlich gestaltete Bürogebäude schlagen die Brücke von Alt nach Neu. Es wächst ein urbanes Quartier heran, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.