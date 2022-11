Reederei OOCL wird Mieter im Wallkontor Bremen

Die Reederei Orient Overseas Container Line hat rund 3.400 m² Bürofläche im 1. bis 5. Obergeschoss des neuen „Wallkontor Bremen“ angemietet. Vermieter und Eigentümer ist die Müller & Bremermann GmbH & Co. KG. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

Das in Hong Kong ansässige und dort börsennotierte Unternehmen wurde 1947 gegründet und zählt heute zu den weltweit größten Schifffahrts- und Logistikunternehmen. Mit mehr als 100 Schiffen und einem globalen Netzwerk aus mehr als 125 Büros werden jährlich rund 7,6 Millionen TEU bewegt. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, im Wallkontor langfristig Büroflächen anzumieten. Hier können wir alle Bereiche unserer Niederlassung in Deutschland zusammen mit unseren Zentralfunktionen für Nord- und Osteuropa optimal unter einem Dach vereinen und unsere Geschäftsfelder Linienfahrt und Logistik weiter ausbauen. Mit einem modernen Standort im Herzen der Bremer City bieten wir unseren Mitarbeitern ein sehr attraktives Arbeitsumfeld, ein entscheidender Gesichtspunkt bei unserer Suche nach einem neuen Standort”, sagt Jan Schmahl, Leiter Nord- und Osteuropa der OOCL.



Das Geschäftsgebäude befindet sich Am Wall 157-161 und bietet insgesamt rund 7.500 m² Gewerbefläche für Einzelhandel und Büros. Die Fertigstellung des modernen Gebäudekomplexes mit dem Namen Wallkontor erfolgt zu Beginn des nächsten Jahres. „Mit dem Wallkontor leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Modernisierung und damit auch zur Belebung der Bremer City“, freut sich Marco Bremermann, Geschäftsführer bei Müller & Bremermann und für die Realisierung des Neubauvorhabens verantwortlich. Eine architektonische Besonderheit bildet dabei die neue Wallpassage, die durch das Gebäude nunmehr direkt auf die dahinterliegende Museumsstraße führt. Sie ermöglicht künftig eine direkte Verbindung und Sichtachse zwischen Wall und Domshof-Passage. Etwa 3.000 m² Bürofläche und mehr als 1.000 m² Einzelhandelsfläche können hier noch angemietet werden.