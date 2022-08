Reederei mietet letzte Fläche im Vespucci Haus

Am Sandtorkai 70-73 im Herzen der HafenCity und vis-á-vis der Elbphilharmonie hat eine Reederei rund 1.600 m² Bürofläche gemietet. Damit ist das Vespucci Haus vollvermietet. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat den Eigentümer – einen Versicherungskonzern – beratend betreut und war hier exklusiv im Alleinauftrag für die Vermietung von 3.000 m² Bürofläche im Vespucci Haus mandatiert. Avison Young Germany war für den Mieter exklusiv beratend und vermittelnd tätig.

