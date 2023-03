Redos verlängert an zehn Standorten mit OBI

OBI und Redos vertiefen ihre Zusammenarbeit und verlängern die Mietverträge für zehn Retail-Objekte. Die Einzelhandelsimmobilien verteilen sich auf die Standorte Arnsberg, Bad Segeberg, Bannewitz, Bielefeld, Dreieich, Emden, Hannover-Laatzen, Kassel, Leverkusen sowie Wiesbaden. Das Portfolio umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 115.300 m².

Die drei auf die Fläche bezogen größten von Redos vermieteten OBI-Filialen befinden sich in der Eckendorfer Straße 222 in Bielefeld (ca. 15.900 m²), in der Friedrich-Bergius-Straße 20 in Wiesbaden (ca. 14.000 m²) sowie in der Lüneburger Straße 24 in Hannover-Laatzen (13.600 m²).



„Die fast flächendeckende Prolongation der Mietverträge ist ein starkes Zeichen in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Damit setzt OBI ein klares Statement für den stationären Einzelhandel und bekennt sich eindrucksvoll zu den Standorten“, sagt Stephan Tscharntke, Director Leasing bei Redos. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir zeitnah auch positive Neuigkeiten zu weiteren OBI-Filialen vermelden können.“