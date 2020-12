Redos steigert AuM auf über 1,8 Mrd. Euro

Der Fondsbereich von Redos hat sein verwaltetes Immobilienvermögen im laufenden Jahr erneut deutlich gesteigert. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Demnach hat die Fondssparte in den vergangenen elf Monaten Objekte im Wert von rund 220 Millionen Euro für drei Spezial-AIF der Union Investment Institutional Property GmbH akquirieren können. Unter den insgesamt neun angekauften Immobilien sind ein Edeka-Vollsortimenter mit angeschlossenem Aldi in Essen, ein Fachmarktzentrum in Bad Münstereifel, das Edeka als Ankermieter und zudem u.a. Mieter wie Aldi und Trinkgut umfasst, sowie ein Standort in Kehl mit Kaufland und einem toom-Baumarkt. Durch die Portfolio-Erweiterung konnte der Fondsbereich das über die drei Spezial-AIF investierte Volumen um knapp zwölf Prozent auf insgesamt rund 1,84 Mrd. Euro steigern. Das verwaltete Portfolio der Fonds, die deutschlandweit in Einzelhandelsimmobilien im Core- und Core-Plus-Bereich investieren, umfasst nun 91 Standorte mit einer Gesamtmietfläche von rund 924.000 m².

.

Insgesamt hat die Fondssparte von Redos 2020 bisher 54 neue Mietverträge mit einer Gesamtmietfläche von 54.800 m² abgeschlossen. Damit verwaltet sie über die drei Spezial-AIF aktuell 625 Mietverträge. Die kumulierte Vermietungsquote beläuft sich auf 98,6 Prozent.



„Das Jahr 2020 hat aufgrund der COVID-19-Pandemie hohe Anforderungen an das Fonds- und Assetmanagement gestellt. Umso zufriedener sind wir mit dem bisherigen Geschäftsergebnis. Durch unseren hohen Anteil an Immobilien mit Lebensmittelanker hat sich unser Fondsbereich robust entwickelt. Zugleich hat unser Vermietungsteam sehr gute Arbeit geleistet. Die jahrelange Erfahrung und das breite, persönliche Netzwerk unserer Leasing-Kolleginnen und -Kollegen haben sich in diesem außergewöhnlichen Jahr einmal mehr bewährt“, sagt Torsten C. Wesch, Managing Director / Head of Fund Management bei Redos.



Frank Eckervogt, Managing Director / Head of Acquisition, ergänzt: „Auch transaktionsseitig sind wir sehr zufrieden. Es haben sich einige sehr gute Chancen zur Optimierung und zum Ausbau unseres Portfolios im Fondsbereich geboten, die wir im Sinne unserer Anleger genutzt haben. Wir sind optimistisch, dass sich auch im kommenden Jahr weitere attraktive Möglichkeiten dazu ergeben. Die Assetklasse Einzelhandelsimmobilien verfügt insbesondere im Bereich der lebensmittelgeankerten Handelsstandorte weiterhin über aussichtsreiche Potenziale, die wir heben wollen.“



Vor diesem Hintergrund haben die Fondssparte von Redos und Union Investment das kumulierte Immobilien-Zielvolumen der drei gemeinsamen Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland“, „Redos Einzelhandel Deutschland II“ und „Redos Einzelhandel Deutschland III“ um 300 Mio. Euro auf nun 3,1 Mrd. Euro erhöht. Das erforderliche Eigenkapital hat Union Investment in ihrem breiten institutionellen Anlegernetzwerk akquiriert und übernimmt als KVG die Administration der Fonds. Für die Spezial-AIF verantwortet das Unternehmen das Fonds-, Asset- und Transaktionsmanagement sowie die Vermietung.