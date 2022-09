Das historische Gebäudeensemble Seilwolff in der Angelstraße in Mannheim-Neckarau wird durch die Redos Gruppe revitalisiert. Das bisher weitgehend leerstehende Verwaltungsgebäude, das früher als Seilerei genutzt wurde, wird zukünftig als Ärztehaus dienen, um künftig am Standort eine Lücke im Angebot von medizinischen und gesundheitsnahen Dienstleistungen zu schließen.

Fotos: Monto Management GmbH



[…]