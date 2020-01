Redos verstärkt Führungsteam mit Timo Singer

Timo Singer

Die Redos Gruppe verstärkt mit Timo Singer (44) ihr Führungsteam in Hamburg und hat hierfür die neu geschaffene Position des Head of Portfolio Management geschaffen. In dieser Position ist Singer künftig für die Portfolio- und Asset-Optimierung sowohl im Fonds- als auch im Shoppingcenter-Bereich zuständig. Der Ausbau des Teams ist laut Geschäftsführer Oliver Herrmann Teil der Wachstumsstrategie und eine gute Voraussetzung um auf dem hart umkämpften deutschen Immobilienmarkt die Position des Unternehmens weiter auszubauen.

Timo Singer hat zuvor langjährige Erfahrungen u.a. im Portfolio und Asset Management bei verschiedenen international tätigen Unternehmen gesammelt. So war er zuletzt acht Jahre Senior Vice President bei Cerberus Global Investments in Amsterdam und davor sechs Jahre Leiter Portfoliostrategie bei der Generali Deutschland Immobilien GmbH (heute Generali Real Estate). Seine Karriere startete der Diplom-Kaufmann bei der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG als Senior Associate Corporate Finance Real Estate.