Redos gewinnt TK Maxx für den Dever Park

Das Einkaufszentrum Dever Park im niedersächsischen Papenburg bekommt mit TK Maxx einen neuen zugkräftigen Mieter. Der Retailer übernimmt ab Juni 2023 eine rund 1.900 m² große Fläche im Erdgeschoss und bietet seiner Kundschaft künftig eine große Auswahl exklusiver Brands.

.

Der Redos Gruppe, die den Dever Park Ende 2018 übernommen hatte [wir berichteten] und diesen seither einem umfangreichen Modernisierungsprozess unterzieht, ist es erneut gelungen, mit dem US-amerikanischen Modeanbieter einen langfristigen Mietvertrag abzuschließen. Bereits im Juni 2021 verkündete Redos, dass TK Maxx im kommenden Jahr auch im Havelpark in Dallgow einen Store eröffnet [wir berichteten].



„Mit dem Einzug von TK Maxx setzen wir mit einer starken Marke unseren erfolgreich eingeschlagenen Weg zur Repositionierung des Dever Parks fort“, sagt Christoph Buck, Director Fund & Asset Management bei Redos. „Wir nehmen einen kleineren zweistelligen Millionenbetrag in die Hand, um für den Dever Park neue Flächen- und Energiekonzepte zu entwickeln und die Handelsimmobilie damit zukunftsgerecht auszurichten.“



Im Zuge der Neugestaltung wurde die ehemalige Fläche von Charles Vögele mit der einstigen Ladenstraße zusammengelegt. Der Eingang in das Shoppingcenter vom südlich gelegenen Dever Weg bleibt damit über die neu konzipierte Mietfläche erhalten. Weitere Bestandsmieter des nahezu vollvermieteten Fachmarktzentrums mit knapp 12.400 m² Nutzfläche sind u.a. Kaufland, Jysk, K+K Shoe Market und Ruma Tapetenmärkte.



Papenburg liegt im Nordwesten von Niedersachsen und grenzt an den ostfriesischen Landkreis Leer. Der Dever Park befindet sich im Nordosten der Stadt in unmittelbarer Nähe zum Stadtpark. Der Bahnhof Papenburg ist fußläufig innerhalb von zehn Minuten zu erreichen.