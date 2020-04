Redos kauft sechs Edeka-Einzelhandelsimmobilien für 110 Mio. Euro

Die Redos Gruppe hat ein sechs Einzelhandelsimmobilien umfassendes Portfolio mit einer Gesamtmietfläche von rund 37.500 m² erworben. Verkäufer der Objekte ist die Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, die die einzelnen Immobilien auch entwickelt oder entwickelt hat. Alle Märkte befinden sich in Nordrhein-Westfalen und sind für die Überführung in den im September 2017 aufgelegten Union-Investment-Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland II“ vorgesehen. Der Kaufpreis für das Portfolio beläuft sich auf rund 110 Millionen Euro.

.

Unter den erworbenen Märkten befinden sich sowohl Standorte, die allein von dem Einzelhändler genutzt werden als auch Fachmarktzentren mit Multi-Tenant-Struktur, in denen die Handelsgesellschaft größter Mieter ist. Das letzte der drei sich derzeit noch im Bau befindlichen Objekte soll bis Ende 2021 fertiggestellt sein. Alle Immobilien sind bereits heute vollvermietet. Die gewichtete durchschnittliche Mietlaufzeit (WALT) für das Portfolio liegt bei 14,5 Jahren.



„Mit dem Ankauf führen wir unserem Fondsbestand erneut erstklassige Assets zu. Alle Objekte zeichnen sich durch gute Lagen und moderne Konzepte aus und tragen so als stabile Frequenzbringer mit sicherem Cash Flow zu einer nachhaltigen Wertsteigerung bei“, sagt Frank Eckervogt, Managing Director/Head of Acquisition bei Redos. Das Unternehmen wurde bei der Transaktion von MC Dermott als Rechtsberater unterstützt und von der Dorstener NIPM begleitet.