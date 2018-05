Redos erwirbt OBI-Baumarkt in Wiesbaden

Die Hamburger Redos Gruppe hat in Wiesbaden einen OBI-Baumarkt samt angegliedertem Gartencenter erworben. Der Ankauf erfolgte für den Spezialfonds „Redos Einzelhandel Deutschland II“, den der unabhängige Einzelhandelsimmobilienspezialist im September 2017 im Rahmen eines Service-KVG-Mandats gemeinsam mit Union Investment für institutionelle Investoren aufgelegt hat. Die Gesamtmietfläche des Objektes beläuft sich auf rund 13.900 m². Der WALT liegt bei 9,5 Jahren. Zu dem insgesamt rund 32.800 m2 großen Grundstück gehören auch knapp 330 kostenfreie Parkplätze. Verkäufer der Immobilie ist die Toni Immobilien Dr. Krafft KG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Baumarkt in der Friedrich-Bergius-Straße 20 direkt am hoch frequentierten Autobahnkreuz A66 / A643 wurde 2002 erbaut. Die Wachstums- und Umsatzprognosen für den Wiesbadener Standort sind sehr gut. Zum einen, weil das Objekt in einer der bedeutendsten Handelsagglomerationen der hessischen Landeshauptstadt liegt. In dem Mischgebiet, dass die Äppelallee, Hagenauer Straße und Friedrich-Bergius-Straße umfasst und durch ein Wohngebiet ergänzt wird, sind zahlreiche Unternehmen unterschiedlicher Branchen ansässig. Die Verkaufsfläche beläuft sich insgesamt auf rund 150.000 m² – und hat Strahlkraft über die Stadtgrenzen von Wiesbaden hinaus.



Zum anderen verfügt das Einzugsgebiet des Baumarktes über eine überdurchschnittlich hohe einzelhandelsrelevante Kaufkraft. „Die Kombination aller Objekt- und Standortfaktoren verschafft uns eine hohe Planungssicherheit und macht dieses Investment langfristig sehr aussichtsreich“, sagt Torsten C. Wesch, Managing Director und Head of Fund Management bei Redos.