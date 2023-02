Redos erwirbt Globus-Markt von Union Investment

Die Redos Gruppe hat den Globus-Markt in Wesel gekauft. Das Objekt wurde im Rahmen eines Asset Deals für den Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland III“ von Union Investment erworben.

Die Gesamtmietfläche der Einzelhandelsimmobilie in der Rudolf-Diesel-Straße 7 beläuft sich auf rund 12.000 m². Zu dem insgesamt rund 30.000 m² großen Grundstück gehören etwa 420 Parkplätze zur kostenfreien Nutzung für Kunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Nach Auszug des ehemaligen Mieters Real wurde mit Globus ein neuer Mietvertrag über eine Festlaufzeit von 20 Jahren zzgl. Optionsrechten geschlossen. Globus investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kernsanierung des Gebäudes. Das Objekt liegt sehr gut erreichbar an der Bundesstraße B58, einer wichtigen Verbindungsachse von der Weseler Innenstadt in Richtung Osten zur Autobahn A3 und weiter zur A31 und A43. Zusätzlich verfügt der langfristig etablierte Handelsstandort über eine hervorragende Erreichbarkeit und kann innerhalb von 15 Autofahrminuten von mehr als 85.000 Einwohnern erreicht werden.