Redevco und Myflexbox starten Paket-Hubs an vier Standorten

Redevco und Myflexbox bündeln ihre Kräfte für smarte Last-Mile-Logistik an vier gut frequentierten Fachmarkzentren. Die neuen, solarbetriebenen Next-Gen-Locker fungieren als autarke Service-Hubs zur signifikanten Frequenzsteigerung für Bestandsmieter und Investoren.

.

Zum Auftakt wurden vier solarbetriebene Paketstationen der nächsten Generation in Betrieb genommen. Die Standorte verteilen sich über Nordrhein-Westfalen (Hürth), Baden-Württemberg (Ravensburg), Hessen (Wiesbaden) und Schleswig-Holstein (Henstedt-Ulzburg). Diese Immobilien gehören zu einem Fonds, der von Union Investment als KVG administriert und von Redevco gemanagt wird.



Besonders im Fokus steht der Gewerbepark Henstedt-Ulzburg Süd in der Gutenbergstraße 5a. Dort wurde der autarke Locker in ein hochfrequentiertes Umfeld aus Discountern, Gastronomie und Fachmärkten integriert. Durch die Bündelung verschiedener Versanddienstleister wie DPD, GLS, UPS und FedEx an einem zentralen Punkt verwandelt Redevco die Handelsflächen in multifunktionale Knotenpunkte. Ziel ist es, den „One-Stop-Shopping“-Gedanken zu stärken und zusätzliche Kundenströme für die Mieter vor Ort zu generieren.



Für Redevco-Asset-Manager Serkan Ediz und myflexbox-CEO Jonathan Grothaus steht neben der Servicequalität vor allem die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die Stationen benötigen keinen externen Stromanschluss, was die Flexibilität bei der Standortwahl erhöht und perfekt in die ESG-Strategien der Unternehmen passt. Durch die Reduzierung von Zustellwegen leistet die Kooperation zudem einen Beitrag zur Entlastung des städtischen Verkehrs und zur Senkung von CO2-Emissionen im Logistiksektor.



„Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Mehrwert für die Kunden vor Ort zu schaffen. Das stärkt letztlich als Win-Win-Situation den Standort und die Frequenz für unsere Mieter. Der CO₂-neutrale Betrieb der myflexboxen passt zudem zu unserem Nachhaltigkeitsanspruch als Vermieter“, so Serkan Ediz, Asset Manager bei Redevco.