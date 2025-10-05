Redevco und CBRE IM investieren 500 Mio. in europäische Retail Parks

Mit dem „Redevco European Retail Parks Fund“ setzt Redevco auf den wachsenden Markt für moderne Fachmarktzentren. Gemeinsam mit CBRE Investment Management sollen hochwertige Objekte in Europa erworben werden. Erste Investitionen in UK und Belgien mit einem Volumen von 200 Millionen Euro sind bereits erfolgt.

.

Die Strategie basiert auf Kapitalzusagen von CBRE Investment Management (CBRE IM) Indirect Real Estate Strategies im Namen globaler institutioneller Investoren sowie auf einem bedeutenden Co-Investment von Redevco selbst. Der Core+-Fonds zielt darauf ab, ein Portfolio dominanter städtischer Fachmarktzentren aufzubauen, die an wichtige Einzelhändler aus den Segmenten Lebensmittel, Baumärkte und Discounter vermietet sind. Ziel ist es, durch aktives Asset Management und einen klaren Nachhaltigkeitsfokus stabile Erträge und langfristige Wertsteigerung zu erzielen.



„Die Auflegung des Redevco European Retail Parks Fund erfolgt zu einem attraktiven Zeitpunkt für Investitionen in eine widerstandsfähige und renditestarke Anlageklasse. Investoren kehren mit gezielten neuen Allokationen zum Einzelhandel zurück. Insbesondere geht es um Konzepte, die den Einzelhandel weiterentwickeln, um die Bedürfnisse heutiger Verbraucher und Nutzer besser zu erfüllen. Zugleich ist dies auch ein entscheidender Moment in der Entwicklung von Redevco, da wir unsere Plattform weiter für externes institutionelles Kapital öffnen. Mit CBRE Investment Management als strategischem Partner freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Investoren, die unsere langfristige Vision für einen nachhaltigen, zukunftssicheren städtischen Einzelhandel teilen“, ergänzt Sasha Silver, Head of Global Client Group bei Redevco.



Philippe Brand, Senior Director bei CBRE IM Indirect Strategies, fügt hinzu: „Wir freuen uns, Redevco bei der Umsetzung dieser Strategie für Fachmarktzentren zu unterstützen, die unserer Überzeugung hinsichtlich des Bedarfs an Einzelhandelsflächen und unserem gemeinsamen Fokus auf Nachhaltigkeit entspricht. Die Kombination aus dem Fachwissen von Redevco, das bereits in Belgien, Deutschland, Spanien und Großbritannien unter Beweis gestellt wurde, und einer starken Pipeline bietet eine überzeugende Möglichkeit zur langfristigen Wertschöpfung für unsere Kunden. Nach erheblichen Anpassungen bei Bewertungen und Mieten haben wir überzeugende Chancen für einen Wiedereinstieg in den Sektor zu Beginn des Jahres 2025 identifiziert, insbesondere im Nahversorgungsbereich.“



Der Fonds startet mit einem Seed-Portfolio von rund 200 Millionen Euro, verteilt auf fünf Objekte in Belgien und Großbritannien, sowie einer zusätzlichen Pipeline mit fortgeschrittenen Projekten in weiteren Zielländern wie Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich und den Niederlanden. Diese Investmentpipeline umfasst auch ein Volumen von 200 Millionen Euro, das sich bereits in Exklusivität befindet.