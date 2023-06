Redevco übernimmt niederländische Life Europe

Redevco startet nach der Übernahme des niederländischen Wohnimmobilienunternehmens Life Europe die Plattform Redevco Living.

.

Als neu geschaffene Plattform für Investments, Projektentwicklung und den Betrieb von Wohnimmobilien wird „Life Europe“ künftig unter der neuen Marke Redevco Living agieren. Mit der Akquisition des Unternehmens weitet Redevco die eigenen Ressourcen für den weiteren Ausbau des Bereichs Wohnimmobilien gezielt aus.



Life Europe verfügt über eine umfangreiche Pipeline an gemischt genutzten Wohnprojekten in den Niederlanden. Unter anderem handelt es sich hierbei um „Entrada“ in Amsterdam, „Rivium“ in Rotterdam und „Escher Gardens“ in Den Haag, die bis 2027 fertiggestellt werden sollen. Im Rahmen der Übernahme wird die gesamte Belegschaft von Life Europe inklusive CEO Steven Zeeman als Managing Director zur neuen Marke Redevco Living stoßen.



„Aufbauend auf dem Track-Record von Life Europe treiben wir mit dem Start von Redevco Living unsere neue Wohnimmobilienplattform gezielt voran. Auch in einem herausfordernden Marktumfeld sind wir überzeugt, dass die Übernahme und die Zusammenarbeit mit bestehenden wie neuen Partnern einen positiven Impact erzielen werden. Es geht darum, Städte darin zu unterstützen, die Wohnungsnot zu lösen und lebenswerte, lebendige Räume zu schaffen. Von den Niederlanden aus werden wir mit unserer Wohnimmobilienplattform schrittweise weitere Märkte erschließen, auf denen wir als Gesamtunternehmen bereits aktiv sind.“, kommentiert Herman Jan Faber, Head of Business Development von Redevco.