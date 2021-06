Redevco übergibt Dieterich Karree an 3Komma1

3Komma1 Immobilienservices übernimmt die Verwaltung des 38.000 m³ großen Dieterich Karrees in Düsseldorf-Pempelfort. Das gemischt genutzte Quartier ist in Besitz eines von Redevco gemanagten Fonds und besteht aus Wohnungen, Einzelhandel und einer Tiefgarage.

.